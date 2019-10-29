Врачи рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП в Чадыр-Лунге

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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии, произошедшей накануне ночью вблизи Чадыр-Лунги.

По словам замдиректора Чадыр-Лунгской больницы Ивана Коломан, одного из пострадавших уже вывели из шокового состояния и перевели в хирургическое отделение. У него перелом бедра и ряд других травм, пишет gagauzinfo.md.

У другого пациента – тяжёлая контузия мозга, сотрясение. У девушки, которая тоже была в машине, – перелом бедра, черепно-мозговая травма. Она будет переведена на лечение в Больницу скорой помощи Кишинёва. Её состояние стабильно тяжёлое, пишет источник.

Напомним, серьёзная авария произошла в ночь на 28 октября в муниципии Чадыр-Лунга. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.