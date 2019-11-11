Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП вблизи Кирсово

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП вблизи Кирсово

В результате ДТП вблизи села Кирсово пострадали несколько человек. Инцидент произошел вчера у въезда в населенный пункт со стороны Комрата.

Согласно полученным данным, в результате аварии пострадали несколько человек, находившихся в автомобиле марки Audi. Так, 25-летняя жительница Кишинёва госпитализирована с переломом ребра и травмой головы. Серьезную травму получила полуторагодовалая девочка – дочь водителя и пассажира, сообщает новостной портал gagauzinfo.md.

Напомним, что по данным пресс-службы Управления полиции Гагаузии, 27-летний житель Кишинёва на «Audi» въехал в автомобиль «Opel Vectra», за рулём которого находился 44-летний житель Комрата. В результате удара автомобиль «Opel» врезался в автомобиль «Volkswagen Golf», которым управлял 56-летний житель Конгаза.

Ведется следствие.

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