Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Страшенах

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31-летний мужчина был госпитализирован в результате аварии в крайне тяжёлом состоянии. Его готовят к операции.

По словам врачей, мужчина получил перелом позвоночника и другие травмы. Он находится в отделении интенсивной терапии. На данный момент состояние пациента оценивается как тяжёлое, его готовят к операции, передаёт publika.md.

Второй пострадавший, 22-летний водитель из Калараша, также был госпитализирован в районную больницу Страшен. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, он получил вывих ключицы. Остальные участники ДТП не пострадали.

Напомним, что авария случилась вчера в селе Тэтэрэшть Страшенского района. В результате инцидента два автомобиля перевернулись, пострадали водитель и пассажир одного из них.

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