Врачи рассказали о состоянии пострадавшей, попавшей под поезд в Чадыр-Лунге

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Перелом рёбер, рваные раны, сотрясение мозга. Заместитель менеджера Чадыр-Лунгской районной больницы Иван Каламан рассказал о состоянии женщины, которую минувшим днём в Чадыр-Лунге сбил поезд.

Каламан отметил, что на сегодняшний день состояние пациентки оценивается как стабильное. На данный момент её жизни ничего не угрожает, передаёт gagauzinfo.md.

– Поезд откинул её в сторону. У неё перелом трёх рёбер, рваная рана волосистой части головы и сотрясение мозга. Сейчас она находится в отделении травматологии. Её жизни ничего не угрожает. Она проконсультирована невропатологом, травматологом, – рассказал Иван Каламан.

Врач также добавил, что в лечении пострадавшей наблюдается положительная динамика.