Врачи рассказали о состоянии пешехода, пострадавшего в ДТП в Комрате

Врачи рассказали о состоянии пешехода, пострадавшего в ДТП в Комрате

Хирург комратской районной больницы рассказал порталу gagauzinfo.md о состоянии женщины, сбитой 8 августа около здания районной администрации в Комрате. По словам врача, у поступившей пациентки серьёзных травм, угрожающих жизни, диагностировано не было.

Переломов костей выявлено не было. Мы сделали УЗИ, рентген, необходимые анализы, но никаких внутренних разрывов тканей также не обнаружили. Всё в пределах нормы. У молодой женщины были множественные ушибы и ссадины мягких тканей. Мы её проверили и отпустили домой, – сообщил хирург.

Напомним, утром 8 августа в Комрате автомобиль марки Dacia вблизи пешеходного перехода сбил перебегавшую через дорогу девушку.

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