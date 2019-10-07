Врачи рассказали о состоянии пассажиров троллейбуса и водителя Porsche, пострадавших в ДТП на Буюканах

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34-летняя женщина, которая, управляя автомобилем марки Porsche, спровоцировала серьёзное ДТП на Буюканах, до сих пор находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Заместитель директора Больницы скорой помощи Игорь Куров сообщил, что состояние женщины не изменилось, и положительная динамика больше не проявлялась. По словам источников, у пострадавшей более 30 медицинских диагнозов и все органы были повреждены в результате ДТП. В больнице остаются ещё 6 пострадавших, передаёт jurnal.md.

Напомним, авария, в результате которой 28 человек получили травмы, а находившийся в машине пассажир погиб, произошла 30 сентября на пересечении бульвара Алба-Юлия с улицей Онисифора Гибу в секторе Буюканы Кишинева. Автомобиль марки Porsche Cayenne, которым управляла 33-летняя женщина, врезался в троллейбус №21, вытолкнув его на тротуар. Уже известно, что водительница была пьяна: уровень алкоголя в выдыхаемом ею воздухе составил 2,15 мг/л.