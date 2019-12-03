Врачи рассказали о состоянии малыша из Каушан, едва не утонувшего в ванне

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Состояние 8-месячного ребёнка из Каушан, который 2 декабря едва не захлебнулся в ванной, улучшилось. Малыш продолжает находиться в кишинёвском Центре матери и ребёнка, в отделении реанимации, пишет publika.md.

В целом, его состояние немного стабилизировалось. Он отключен от системы искусственной вентиляции лёгких и дышит самостоятельно, – рассказал пресс-секретарь Института матери и ребёнка Максим Казаку.

Напомним, что вчера 19-летняя жительница Каушан на минуту оставила малыша с двухлетним братом в ванной. Этого было достаточно, чтобы ребёнок наглотался воды. Мальчика срочно доставили в больницу Каушан, а затем перевезли в Кишинёв.