Врачи рассказали о состоянии девочки, выпавшей из окна многоэтажки в Бельцах

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Полуторагодовалая девочка, выпавшая с восьмого этажа жилого дома в Бельцах, продолжает оставаться в реанимации Института матери и ребёнка в Кишинёве.

На прошлой неделе малышке провели операцию на позвоночнике, и теперь она чувствует себя лучше, передаёт jurnal.md. По словам представителя Института матери и ребёнка, в ближайшие дни пострадавшую переведут в отделение хирургии.

Напомним, что трагедия произошла вечером 29 апреля. Маленькая девочка взобралась на подоконник и упала с этажа, пока её мать спала. Предполагается, что мать потерпевшей находилась в состоянии алкогольного опьянения.