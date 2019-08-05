Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Дезгинже

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Четверо из пяти детей, получивших травмы в результате аварии, случившейся в селе Дезгинжа Комратского района, по-прежнему находятся в отделениях травматологии и педиатрии. 8-летний мальчик скончался в больнице на следующий день после случившегося.

Заведующий отделением в Комратской районной больнице Дмитрий Станилевич сообщил ipn.md, что состояние четырёх детей, возраст которых составляет от 10 до 12 лет, является удовлетворительным. Детям оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что в пятерых детей на полном ходу врезался автомобиль, за рулём которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имевший водительских прав. Инцидент произошёл в пятницу, 2 августа. Водитель был задержан и находится в изоляторе.