Врачи: раннее потепление опасно для людей с сердечными и хроническими заболеваниями

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Преждевременное наступление весны в этом году может отрицательно повлиять на здоровье людей. Кардиологи говорят, что люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями особенно чувствительны к таким климатическим нарушениям.

По мнению специалистов, наиболее чувствительными к изменению климата являются люди, которые страдают заболеваниями сердца, сосудов, онкологическими, неврологическими, аллергическими недугами, имеющие проблемы с артериальным давлением, а также пациенты с хроническими заболеваниями. В той же категории и пожилые люди, пишет moldpres.md.

Согласно международным статистическим данным, большинство инфарктов произошло в периоды с тенденцией к аномальному потеплению. В этом случае врачи рекомендуют принимать профилактические меры: строго соблюдать медицинские предписания, отказаться от нездоровой пищи, курения и чрезмерного употребления алкогольных напитков.