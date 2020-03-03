Врачи проверяют трёх пациентов с подозрением на коронавирус

Врачи проверяют трёх пациентов с подозрением на коронавирус

У трёх человек, которые недавно вернулись из-за границы, есть подозрение на заражение коронавирусом нового типа. Специалисты Национального агентства общественного здоровья взяли анализы, которые сегодня будут исследованы в эпидемиологической лаборатории.

В ходе заседания Национального координационного центра представители НАОЗ заявили, что за последние 24 часа в инфекционную больницу им. Тома Чорбэ обратились 36 человек. Из них 26 были госпитализированы с гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей и тяжёлыми острыми респираторными инфекциями. Пациентов с подозрением на коронавирус не выявлено, пишет moldpres.md.

Власти обратились ко всем лицам, возвращающимся в страну из зон риска, с призывом в индивидуальном порядке обратиться к семейному врачу для обследования и наблюдения на дому в течение 14 дней.

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