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Врачи призывают население правильно питаться на пасхальные праздники во избежание отравлений.

Как отмечают специалисты, в случае употребления повышенного количества животных жиров и белков вместе с переизбытком алкоголя, на органы пищеварительной системы ложится большая нагрузка. Особенно это касается тех, кто соблюдал пост. В такой ситуации существует риск развития несварения желудка, панкреатита, гастроэнтерита, гипертонии, которые являются основными причинами вызова скорой медицинской помощи в праздничные дни.

Во избежание таких случаев специалисты Национального агентства общественного здоровья выступили с некоторыми рекомендациями. Так, гражданам предлагается покупать продукты питания в проверенных и лицензированных местах, так как часто причиной роста случаев пищевых отравлений являются просроченные продукты питания.

Кроме того, врачи рекомендуют гражданам не употреблять продукты с истекшим сроком годности, мыть руки во время приготовления пищи, тщательно мыть фрукты и овощи до еды и хорошо термически обрабатывать пищу для уничтожения патогенных микроорганизмов. Медики призывают население избегать употребления газированных напитков и алкоголя, а также готовить пищу в умеренных количествах, без ее длительного хранения.

Специалисты также рекомендуют исключить из праздничного стола колбасные изделия и вместо этого выбрать салаты, особенно овощные, и готовить блюда, главным образом, путем запекания и варки, пишет moldpres.md.