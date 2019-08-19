Врачи предупреждают: Популярные среди детей слаймы опасны для здоровья (ВИДЕО)

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Специалисты утверждают, что модные сейчас слаймы, в народе их называют лизунами, опасны для здоровья детей, поэтому их необходимо отозвать с рынков страны. Согласно докладу, представленному Европейской комиссией, в состав этих лизунов входит бор – опасный химический элемент. Врачи говорят, что он может спровоцировать различные болезни.

– В первую очередь – это химический ожог полости рта, пищевода и желудка. Это приводит к рубцовому изменению слизистой пищевода, с последующим сужением, вплоть до полной непроходимости. То есть ребёнок не может есть, пища не проходит по пищеводу в желудок, – сказал заведующий отделением Института матери и ребенка Михаил Мальцев.

Однако немногие родители знают об опасности этих игрушек. К тому же ни на одной упаковке не указан их состав, передаёт publika.md.

– Здесь нет компонентов, входящих в состав игрушки. Нет предупреждения касательно возраста, нет символа европейского соответствия в виде больших букв СE, ничего нет. Такие игрушки – бомба замедленного действия, – сказал специалист Агентства по защите прав потребителей Николай Оларашу.

Стоят такие лизуны около 20 леев, совсем недорого. А вот за лечение, в случае чего, родителям придется заплатить сотни леев, говорят специалисты.

– Есть специфический запах химии, который мы чувствуем, а его не должно быть в принципе. Это знак того, что эти игрушки покупать нельзя. Если же вам их кто-то подарил – избавьтесь от них сразу же, и не допускайте чтобы дети с ними играли, – призывают эксперты.

Между тем, продавцы игрушек даже не подозревают о том, что их товар может нанести вред здоровью малышей. Не знают об этом и покупатели.

Чтобы запретить игрушки в продаже, Агентство по защите прав потребителей должно зарегистрировать хотя бы одну жалобу на этот товар. Пока же подобных заявлений не поступало. Между тем, в Европе эти игрушки уже запрещены.