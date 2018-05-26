Врачи предупреждают о повышенном риске заражения кампилобактериозом

Заболевание регистрируется на протяжении всего года, однако рост инфицирования характерен для теплого периода года.

По словам врача-эпидемиолога Центра общественного здоровья муниципия Кишинэу (в рамках Национального агентства общественного здоровья) Адрианы Житарь, кампилобактериоз является одной из наиболее распространенных бактериальных инфекций, которая провоцирует у населения острые желудочно-кишечные и системные расстройства, передает IPN. Болезнь может возникнуть у всех возрастных групп. Чаще всего заболевают дети в возрасте до пяти лет, а следующая категория риска – это молодые взрослые. У взрослых кампилобактериоз чаще встречается среди жителей сельских районов, у лиц, деятельность которых связана с животными и птицами. Болезнь заразна и быстро распространяется через прямой контакт, например, от инфицированных рук человека. Инкубационный период продолжается от нескольких часов до 10 дней.

Наиболее распространенный путь передачи инфекции – пищевой, при употреблении в пищу непастеризованного молока, недостаточно термически обработанного мясо птицы. Часто бывает, что мать манипулирует детской бутылкой или соской после того, как контактировала с куриным мясом. Редко, через прямой контакт с фекалиями зараженных животных.

Болезнь может проявляться в виде боли в животе, иногда с коликами, поносом, тошнотой, рвотой и лихорадкой. Клинические проявления кампилобактериоза не отличаются от других острых желудочно-кишечных инфекций с Salmonella и Shighella. Инфекцию можно предупредить при помощи соблюдения правил личной гигиены: частого мытья рук.

В муниципии Кишинэу осенью 2017 года были зарегистрированы первые случаи кампилобактериоза. С начала года были зарегистрированы три случая заболевания у детей в возрасте от 0-3 лет.