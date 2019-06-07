Врачи предупреждают: купание в столичных озёрах может вызвать “букет” заболеваний

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По мнению врачей, купание в столичных озёрах может привести к нежелательным последствиям, так как в воде обитают опасные для здоровья бактерии.

Кроме того, по мнению специалистов, непригодны для купания озеро Ватра и река Днестр. Таковы результаты исследований проб воды, которые недавно взяли специалисты Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) во всех этих водоемах. Эксперты отмечают, что прибрежные зоны тоже полны бактерий, опасных для здоровья.

– Было установлено, что практически во всех водоемах есть кишечная палочка. Кроме того, никаких мер для очистки этих озер не предпринимается, так как они не защищены от внешнего загрязнения, – заявил гигиенист НАОЗ Тудор Пуйю.

Врачи говорят, что купание в грязной воде может спровоцировать серьезные заболевания, в том числе энтеровирусные, передаёт publika.md.

– Эта инфекция может вызвать и менингит. И тогда появляется рвота, невыносимая головная боль, настолько сильная, что дети руками держатся за голову, – отметила инфекционист Людмила Быркэ.

Предупреждения отдыхающих не пугают. В парках “Валя Морилор” и “Ла извор” загорают и купаются десятки людей.

– Но я не на песке, а на траве. После купания иду под душ и все нормально. Жалоб нет, – Я не купаюсь. Вижу там мертвую рыбу, и не рискую своим здоровьем, – говорят отдыхающие.

В Национальном агентстве общественного здоровья сообщают, что в конце июня качество воды проверят повторно.