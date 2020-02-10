Врачи подтвердили корь у 8-летнего ребёнка из Кишинёва

Врачи подтвердили корь у 8-летнего ребёнка из Кишинёва

В Кишинёве был подтверждён случай кори у 8-летнего ребёнка, который недавно вернулся из Румынии. Напомним, что мальчик не был вакцинирован.

Таким образом, в первые 10 дней 2020 года в муниципии Кишинёв было зарегистрировано два подтверждённых случая кори. Оба были завезены из-за границы. В первом случае речь идёт о преподавателе лицея в пригороде Сынжера, которая недавно вернулась из Украины, передаёт publika.md.

Согласно статистическим данным, в 2019 году в Молдове было зарегистрировано 90 подтверждённых случаев кори, а в 2018 году – 340.

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