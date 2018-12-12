Врачи от дьявола

О мошеннической схеме «подготовки» дипломированных медкадров

Республика Молдова втянута в международный скандал с фальшивыми дипломами, обнаруженными у практикующих врачей Израиля. По делу, которое было названо «Лицензия на убийство», задержано 40 врачей и фармацевтов.

Спасённые пациенты

Как пишут зарубежные средства массовой информации, первые подозрения по поводу того, что у ряда практикующих молодых израильских врачей на руках находятся поддельные дипломы, возникли ещё в мае 2017 года. После полученного анонимного сигнала Министерство здравоохранения Израиля не на шутку обеспокоилось проблемой.

Позже выяснилось, что неладное заподозрил глава Ассоциации арабских стоматологов в Израиле Фахри Хасан. Он обнаружил, что студенты, завершившие один, два или три года обучения на медицинских факультетах в университетах Дженина, Иордании или в восточноевропейских странах, вдруг сразу оказывались на выпускных курсах. Так как ассоциация хорошо знает и поддерживает связь со всеми арабскими студентами-медиками и с теми, кто обучается за рубежом, то при сопоставлении выяснилось несоответствие в количестве лет обучения. Взявшийся за изучение случая д-р Хасан выяснил о существовании преступной группировки, которая занималась продажей липовых дипломов при участии сообщников в Армении, Газе и в Молдове.

2 декабря 2018 года судебная инстанция Израиля выдала ордер на арест 40 врачей и фармацевтов, которых подозревают в фальсификации документа о полученном медицинском образовании. Собранные по делу материалы показывают, что были сфальсифицированы место учёбы, количество прослушанных учебных часов, преподаваемые дисциплины и полученные за них оценки по экзаменам. Некоторые документы были подделаны частично, другие – полностью, а вот академическая степень у всех фальшивая. По предварительным данным, за поддельные дипломы об образовании их обладатели в Армении заплатили до €15 тыс.

Обвинения без доказательств

Появившиеся в СМИ материалы о том, что якобы молдавский медуниверситет имеет непосредственное отношение к этим мошенническим схемам, вызвали отрицательную реакцию у администрации Государственного университета медицины и фармации им. Н. Тестемицану. В опубликованном на сайте вуза пресс-релизе выражается озабоченность тем, что в распространяемых материалах без убедительных доказательств упоминается Республика Молдова, а между тем у нас только один университет обучает врачей и фармацевтов.

Администрация медуниверситета уточнила, что до сих пор со стороны государства Израиль они не получали никакого официального запроса, требующего подтверждения или отрицания подлинности документов об образовании, выданных ГУМФ лицам, замешанным в этом деле.

В связи с данным скандалом был издан совместный приказ двух министерств – просвещения, культуры и исследований и здравоохранения, труда и социальной защиты, который предусматривает создание комиссии, в чьи обязанности вменяется с 5 по 15 декабря «проверить правильность организации и проведения учебного процесса иностранных студентов в медицинском вузе Молдовы».

Министр здравоохранения Сильвия Раду, комментируя этот случай, заметила, что будут проверены все личные дела иностранных студентов с момента их поступления в вуз до получения диплома об окончании медуниверситета.

Рано делать выводы

К разбирательствам по этому делу подключился и Национальный центр по борьбе с коррупцией. На проведённой 7 декабря пресс-конференции, приуроченной к подведению итогов работы за 2018 год, глава НЦБК Богдан Зумбряну заявил, что по данному делу к ним пока не поступило ни одного обращения.

– Пока нам не известны обстоятельства этого дела в Израиле, преждевременно говорить, где эти дипломы были подделаны, – сказал Б. Зумбряну. – В медицинском университете проходят обучение многие студенты из Израиля. Возможно, эти дипломы не были сфальсифицированы в Кишинёве. Это также очень серьёзная проблема с точки зрения имиджа. Медицинский университет Молдовы был одним из самых престижных вузов бывшего СССР по качеству обучения. Мы знаем, что прокуратура по борьбе с коррупцией подключилась к этому делу, и мы, безусловно, оказываем ей оперативную поддержку.

Анастасия Погодина