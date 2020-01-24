Врачи осмотрели младенца, брошенного на входе в общежитие: ему еще нет и месяца

Врачи осмотрели младенца, брошенного на входе в общежитие: ему еще нет и месяца

Врачи Муниципальной клинической больницы №1 в Кишинёве оценили состояние младенца, которого оставили в одной из колясок у входа в общежитие в столичном секторе Буюканы.

По данным пресс-службы медучреждения, при поступлении новорожденный находился в удовлетворительном состоянии. Он получает искусственное кормление и находится под наблюдением врачей. В результате обследования было установлено, что ребёнку ещё нет и месяца, что совпадает с информацией в записке, оставленной рядом с младенцем, передаёт publika.md.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md