Врачи осмотрели младенца, брошенного на входе в общежитие: ему еще нет и месяца

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Врачи Муниципальной клинической больницы №1 в Кишинёве оценили состояние младенца, которого оставили в одной из колясок у входа в общежитие в столичном секторе Буюканы.

По данным пресс-службы медучреждения, при поступлении новорожденный находился в удовлетворительном состоянии. Он получает искусственное кормление и находится под наблюдением врачей. В результате обследования было установлено, что ребёнку ещё нет и месяца, что совпадает с информацией в записке, оставленной рядом с младенцем, передаёт publika.md.