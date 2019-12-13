Врачи и фармацевты с января будут получать более высокие единовременные пособия

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Законопроект о внесении изменений в статью 11 Закона об охране здоровья, предусматривающую увеличение единовременные пособия, предоставляемого молодым специалистам – врачам, фармацевтам, медицинскому и фармацевтическому персоналу опубликован в “Monitorul Oficial”. Документ вступит в силу в начале 2020 года.

Согласно новым положениям, единовременное пособие для врачей и фармацевтов вырастет с 45 тысяч леев до 120 тысяч леев, а для медицинского и фармацевтического персонала – с 36 тысяч леев до 96 тысяч леев. Пособие выплачивается тремя равными частями по 40 тысяч леев в год для врачей и фармацевтов, соответственно по 32 тысяч леев, по истечении первого месяца деятельности и затем в конце каждого года деятельности.

Лица, получившие поэтапно пособия, ранее установленные законом, будут продолжать пользоваться соответствующими повышенными ставками. Для ранее полученных компенсаций перерасчет не производится, передаёт moldpres.md.

Согласно статистическим данным, 1 260 человек получат такие единовременные пособия.