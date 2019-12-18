Врачи борются за жизнь молодого человека из Оргеева, которого жестоко избили

Врачи борются за жизнь молодого человека из Оргеева, которого жестоко избили

Молодого человека избили при невыясненных обстоятельствах 10 декабря.

Мать избитого говорит, что её сын встретился с друзьями в доме одного из приятелей. В какой-то момент между ними возник конфликт, вследствие которого он попал в больницу, передаёт publika.md.

– Пациент был госпитализирован в реанимацию 11 декабря и в тот же день прооперирован. Сейчас его состояние стабильное, но очень тяжёлое. Он поступил с черепно-мозговой травмой, тяжёлой контузией головы и гематомой на правой стороне черепа, – рассказала пресс-секретарь оргеевской больницы Кристина Онила. 

Жена пострадавшего утверждает, что знает человека, избившего её супруга. Он, по ее словам, очень опасен, раннее у него были проблемы с законом. Женщина обратилась в полицию и сейчас опасается мести предполагаемого агрессора. Полицейские говорят, что потерпевший дал противоречивые показания.

– Когда пострадавший находился в сознании, он рассказал полиции, что упал с телеги и никто его не избивал. В ходе расследования полицейские установили, что на самом деле 27-летнего молодого человека избили, когда он распивал алкогольные напитки со своими товарищами, после чего между ними возник конфликт. Его ударили тупым предметом по голове, – сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Оргеева Ирина Бурдужан. 

Возбуждено уголовное дело. Наказание виновного или виновных зависит от тяжести полученных пострадавшим травм.

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