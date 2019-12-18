Врачи борются за жизнь молодого человека из Оргеева, которого жестоко избили

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Молодого человека избили при невыясненных обстоятельствах 10 декабря.

Мать избитого говорит, что её сын встретился с друзьями в доме одного из приятелей. В какой-то момент между ними возник конфликт, вследствие которого он попал в больницу, передаёт publika.md.

– Пациент был госпитализирован в реанимацию 11 декабря и в тот же день прооперирован. Сейчас его состояние стабильное, но очень тяжёлое. Он поступил с черепно-мозговой травмой, тяжёлой контузией головы и гематомой на правой стороне черепа, – рассказала пресс-секретарь оргеевской больницы Кристина Онила.

Жена пострадавшего утверждает, что знает человека, избившего её супруга. Он, по ее словам, очень опасен, раннее у него были проблемы с законом. Женщина обратилась в полицию и сейчас опасается мести предполагаемого агрессора. Полицейские говорят, что потерпевший дал противоречивые показания.

– Когда пострадавший находился в сознании, он рассказал полиции, что упал с телеги и никто его не избивал. В ходе расследования полицейские установили, что на самом деле 27-летнего молодого человека избили, когда он распивал алкогольные напитки со своими товарищами, после чего между ними возник конфликт. Его ударили тупым предметом по голове, – сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Оргеева Ирина Бурдужан.

Возбуждено уголовное дело. Наказание виновного или виновных зависит от тяжести полученных пострадавшим травм.