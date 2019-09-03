Врачи бьют тревогу: еженедельно в детскую больницу поступают более полусотни пациентов с реакцией на амброзию

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Аллергия на амброзию становится недугом для многих жителей Кишинёва. Статистика показывает, что еженедельно в столичную детскую больницу обращаются около 80 родителей, чьи дети страдают аллергией на этот сорняк. А некоторые взрослые даже получают анафилактический шок.

Несмотря на то, что соответствующие органы проверяют территории и массово уничтожают амброзию, а также выписывают рекомендации тем, кто не очищает свои участки от сорняка, амброзия растёт практически на каждом углу. Еженедельно в Институт матери и ребёнка обращаются от 50 до 80 родителей, чьи дети страдают аллергией на растение. По словам врачей, число людей, у которых проявляется реакция на пыльцу амброзии, стремительно растёт, передаёт jurnal.md.

Специалисты Государственной экологической инспекции считают, что если бы сорняк был уничтожен своевременно, то можно было бы избежать его разрастания. Этим должны были заняться владельцы участков, на которых растёт амброзия, а также местные власти, когда речь идёт об общественных местах.

Согласно действующему законодательству, за наличие сорняка на частной территории физическим лицам грозит штраф в размере до 1 500 леев, а юридическим – до 6 000 леев. Примечательно, что до сих пор никто не получал штрафы за это нарушение.