Врач, задержанный по делу судей, подвергнут уголовному преследованию по факту смерти новорожденного

Врач, задержанный по делу судей, подвергнут уголовному преследованию по факту смерти новорожденного

Врач, который был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра вместе с 5 судьями и прокурором, проходит по уголовному делу, возбуждённому после смерти новорожденного.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, врач предложил 2 000 евро одному из судей, чтобы тот принял решение в его пользу. Подозреваемый передал деньги через юридического помощника, который также был задержан НАЦ.

В деле по обвинению медика, находящееся на рассмотрении в Прокуратуре муниципия Кишинёв, речь идёт о смерти новорожденного, которая наступила в результате предполагаемой халатности медицинского работника.

– Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы существует причино-следственная связь между смертью ребёнка и действиями врача. Доктор в свою защиту потребовал провести дополнительную экспертизу другой комиссии, которая в свою очередь предоставила выводы, отличительные от первых. Чтобы поставить точку в этом деле, родители умершего новорожденного потребовали через прокуроров провести независимую экспертизу в Бухаресте, но суд отклонил их просьбу, – говорится в сообщении ведомства.

Для того, чтобы суд принял экспертизу, подтверждающую невиновность обвиняемого, медик прибегнул к подкупу судьи, который в конечном итоге отклонил заявку прокурора, а также родителей погибшего ребёнка. По данному факту ведется расследование.

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