Врач, задержанный по делу судей, подвергнут уголовному преследованию по факту смерти новорожденного

Врач, который был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра вместе с 5 судьями и прокурором, проходит по уголовному делу, возбуждённому после смерти новорожденного.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, врач предложил 2 000 евро одному из судей, чтобы тот принял решение в его пользу. Подозреваемый передал деньги через юридического помощника, который также был задержан НАЦ.

В деле по обвинению медика, находящееся на рассмотрении в Прокуратуре муниципия Кишинёв, речь идёт о смерти новорожденного, которая наступила в результате предполагаемой халатности медицинского работника.

– Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы существует причино-следственная связь между смертью ребёнка и действиями врача. Доктор в свою защиту потребовал провести дополнительную экспертизу другой комиссии, которая в свою очередь предоставила выводы, отличительные от первых. Чтобы поставить точку в этом деле, родители умершего новорожденного потребовали через прокуроров провести независимую экспертизу в Бухаресте, но суд отклонил их просьбу, – говорится в сообщении ведомства.

Для того, чтобы суд принял экспертизу, подтверждающую невиновность обвиняемого, медик прибегнул к подкупу судьи, который в конечном итоге отклонил заявку прокурора, а также родителей погибшего ребёнка. По данному факту ведется расследование.