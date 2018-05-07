Врач столичной больницы, “долечившая” пациентку до анафилактического шока, ответила на нападки

По словам врача-терапевта, который занимался лечением беременной женщины, факты, опубликованные в СМИ, были искажены, а случившееся – “трагическая случайность, от которой никто не застрахован”.

Ранее мы сообщали о том, что беременная жительница Кишинёва обратилась к врачу в городскую клиническую больницу №1 за помощью. В результате обследования ей диагностировали бронхит и назначили инъекции антибиотиком “Цефтриаксон”, которое привело к анафилактическому шоку. Женщина попала на операционный стол, ей сделали кесарево сечение. Больше всего в этой ситуации пострадал новорожденный, который появился на свет с гипоксией мозга.

Спустя некоторое время врач-терапевт, которая назначила лечение беременной, показала вторую сторону медали и разъяснила ситуацию, прислав ответ в редакцию point.md. По её словам, у пациентки был диагностирован бронхит, при этом она страдала от хронического бронхита и хронического пиелонефрита, а также некоторое время назад, еще до беременности, во время прохождения курса лечения от заболевания почек перенесла аллергическую реакцию на антибиотик в инъекционной форме, однако название препарата, вызвавшего осложнение, она не помнила. Врач прописал ей наиболее безопасный антибиотик, однако состояние пациентки не улучшилось. После этого медик решила назначить женщине другой антибиотик.

– Учитывая ранее перенесенную пациенткой аллергическую реакцию на неизвестный нам антибиотик, ей была назначена подкожная проба на чувствительность к цефтриаксону. К сожалению, даже после введения минимальной дозы лекарства у женщины в течение двух минут развился анафилактический шок – осложнение, предугадать которое невозможно, – написала врач.

Кроме этого, медик сообщила, что новорожденный ребёнок, мозг которого серьёзно пострадал, до сих пор находится в реанимационном отделении. Также врач опровергла информацию о том, она вышла в отпуск сразу после случившегося.

– К моему удивлению в прессу просочилась информация о том, что я после случившегося ушла в отпуск, однако это совсем не так, я по-прежнему работаю в обычном режиме, – добавила она.