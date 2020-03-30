Врач “скорой помощи”: У меня душа болит, когда я осознаю наши усилия и вижу гуляющих по улицам людей

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Врач Больницы скорой помощи выразила своё возмущение в связи с тем, что некоторые граждане нашей страны не соблюдают ограничения, установленные властями из-за коронавируса, и не уважают ежедневный труд медиков, которые борются за жизни пациентов, заражённых COVID-19. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

– Мои коллеги надевают защитные костюмы много раз за день. Я лично работаю в команде реаниматологов, мы перевозим пациентов в тяжёлом состоянии. Кожа рук невыносимо сухая из-за дезинфектантов. С лица не сходят следы масок и защитных очков. Мне становится плохо из-за запаха дезинфектантов, но не это меня беспокоит. У меня душа болит, когда моё руководство, мои коллеги, министр здравоохранения, все врачи прилагают все усилия, чтобы спасти вас, но люди безответственные, гуляют по улицам, – возмутилась медработница, передаёт unimedia.info.

Врач также рассказала, что в субботу вечером произошло ДТП на улице Василе Лупу. На месте происшествия работали спасатели и врачи скорой помощи, все в защитных костюмах и масках. При этом более 50-60 человек наблюдали за происходящим, и ни на одном из них не было маски.

– Когда я это увидела, я себе позволила взять микрофон и громко сказала: “Люди добрые, в стране карантин, идите домой”. Люди смеялись и снимали. Я сказала: “Женщина с маленьким ребёнком, если вам себя не жаль, пожалейте ребёнка. Люди умирают!”. Только тогда они стали расходиться, – рассказала врач.

Она призвала граждан быть ответственными и отметила, что врачи также ждут от населения помощи, которая заключается в том, чтобы люди оставались дома.

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