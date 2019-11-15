Врач рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Чадыр-Лунгой

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Состояние молодых людей, которые пострадали в ДТП под Чадыр-Лунгой, до сих пор остается тяжелым. Об этом сообщил врач-травматолог Чадыр-Лунгской районной больницы Савелий Малков.

По его словам, самому старшему пострадавшему в аварии – всего 25 лет, передаёт gagauzinfo.md.

– По нашему мнению, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за невнимательности водителя и нарушения скоростного режима. В результате ДТП молодые люди получили очень тяжелые и серьезные травмы, – рассказал Савелий Малков.

Из-за тяжести полученных травм двоих пострадавших пришлось перевести в республиканскую больницу, в Кишинев.

– Травмы очень серьезные, ушибы головного мозга, повреждение скелета, повреждение внутренних органов. Двоих пострадавших пришлось перевести в республиканское учреждение, где есть специализированное отделение для оказания помощи больным с множественными сочетанными повреждениями. В настоящее время по нашей информации состояние их тяжелое и они продолжают лечение, – добавил травматолог.

Напомним, серьезная авария произошла в конце октября в муниципии Чадыр-Лунга. Чтобы вызволить пострадавших, спасателям пришлось разрезать покореженный автомобиль.