Врачи рассказали о состоянии виновницы ДТП на Буюканах

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Женщина-водитель автомобиля марки Porsche, которая спровоцировала страшное ДТП на Буюканах, всё ещё находится в тяжёлом состоянии. Врачи не торопятся делать прогнозы по поводу её состояния здоровья.

Вице-директор Института скорой помощи Игорь Куров сообщил, что 9 пострадавших в этой аварии все еще остаются под наблюдением врачей. Женщина, пассажирка троллейбуса, которая вчера перенесла операцию, пошла на поправку. Её состояние оценивается как средней степени тяжести, передаёт unimedia.info.

Ранее мы сообщали, что в соцсетях впервые опубликовали момент страшного столкновения автомобиля Porsche с троллейбусом на Буюканах.

Напомним, авария, в результате которой 28 человек получили травмы, а находившийся в машине пассажир погиб, произошла 30 сентября на пересечении бульвара Алба-Юлия с улицей Онисифора Гибу в секторе Буюканы Кишинева. Автомобиль “Porsche Cayenne”, которым управляла 33-летняя женщина, врезался в троллейбус №21, вытолкнув его на тротуар. Уже известно, что водительница была пьяна: уровень алкоголя в выдыхаемом ею воздухе составил 2,15 мг/л.