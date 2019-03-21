Врач, изнасиловавший 16 пациенток, приговорён к 15 годам тюрьмы и взят под сражу в здании суда (ВИДЕО)

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Бывший врач психоневрологического интерната в Бельцах Станислав Флоря, обвиняемый в изнасиловании 16 пациенток, был приговорён к 15 годам лишения свободы и взят под стражу в здании суда. Такое решение было принято сегодня, 21 марта, судьями Апелляционной палаты Бельц.

В рамках судебного заседания бывшего врача, который в течение нескольких лет изнасиловал 16 пациенток, приговорили к 15 годам тюрьмы и взяли под стражу, так как решение суда было приведено в исполнение, пишет deschide.md. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила адвокат Дойна Иоана Стрэистяну.

Напомним, что первое заседание суда по делу изнасилования в психоневрологическом интернате в Бельцах состоялось в 2016 году. Подсудимый Станислав Флоря вскоре был приговорён к 13 годам лишения свободы в пенитенциарном учреждении закрытого типа. А жертвы не получили ни одного лея в качестве компенсации за физический и моральный ущерб. Однако этот приговор был обжалован врачом в суде высшей инстанции.