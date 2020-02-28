Вплоть до пожизненного грозит матери с сыном, убившим сожителя женщины (ВИДЕО)

Вплоть до пожизненного грозит матери с сыном, убившим сожителя женщины (ВИДЕО)

47-летняя женщина и её 25-летний сын, жители Рышканского района, были задержаны 27 февраля по подозрению в убийстве сожителя обвиняемой. Труп мужчины закопали в саду дома, который подозреваемые снимали.

Инцидент произошёл в селе Дрэсличень Криулянского района. Было установлено, что семья проживала в арендованном сельском доме в течение шести месяцев. В январе 2020 года между сожителями произошёл конфликт, в результате которого женщина вместе со своим сыном избили мужчину, связали, а труп бросили в погреб. Позже они закопали тело за домом.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были арестованы. Они сознались в содеянном. В соответствии с действующим законодательством, виновным грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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