Вплоть до пожизненного: членам ОПГ, избивавшим и грабившим стариков, вынесли приговор

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Генеральная прокуратура объявила сегодня о приговоре, вынесенном судом Сорок преступной группе, состоящей из четырёх человек. Их обвиняют в совершении различных преступлений в 6 населённых пунктах на севере страны, в том числе в отношении лица старше 90 лет.

Задержанным членам организованной преступной группы от 26 до 32 лет. В течение 8 месяцев 2018 года они ограбили и напали на нескольких граждан из сёл на севере страны.

Среди жертв задержанных – пожилые люди, самому молодому из которых было около 80 лет. Члены группы действовали с особой жестокостью. Так, в случае 91-летнего мужчины, который не захотел говорить нападавшим, где деньги, преступники избили старика до смерти, а затем подожгли его дом.

Злоумышленники применяли в отношении жертв различные пытки. Добытые таким жестоким способом суммы варьировались от 2 400 до 7 000 леев.

Задержанные не признали свою вину, однако на основании доказательств они были приговорены к лишению свободы на срок от 21 года до пожизненного заключения.