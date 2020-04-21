Вплавь через Прут: нелегала из Молдовы поймали в соседней стране

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Сотрудники Пограничной полиции Румынии задержали гражданина Молдовы, который переплыл реку Прут, чтобы попасть в Бухарест.

Согласно полученным данным, 27-летнего мужчину задержали в коммуне Дрынчень. При себе у него не было никаких документов. Во время допроса наш соотечественник сообщил, что незаконно пересёк границу, чтобы попасть в столицу Румынии и найти там работу, передаёт publika.md.

Нарушителя передали молдавским властям. Обстоятельства инцидента выясняются.

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