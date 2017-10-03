Впервые за последние 9 лет верховный главнокомандующий провел рабочее заседание с руководством Нацармии

В мероприятии приняли участие руководители подразделений Национальной армии со всей страны.

Они представили главе государства отчеты о ситуации в своих частях. Как отметил Игорь Додон, заседание было созвано верховным главнокомандующим страны впервые за последние 8-9 лет.

— Я считаю, что такие заседания необходимы для обмена мнениями о текущей ситуации и предложениями для ее улучшения. Мы озвучили свои оценки, в том числе, по поводу того, что происходило в последнее время внутри министерства, об участии военнослужащих Молдовы в учениях на Украине, изложили инициативы, — рассказал он по итогам мероприятия.

Говоря о наказании для участников учений на Украине, Игорь Додон отметил, что должны быть и будут понижены в должностях руководители, принявшие это решение, а не простые офицеры и солдаты. Что касается вопроса о назначении министра обороны страны, позиция президента остается категоричной: он не согласится с предложенной демократами кандидатурой Еуджена Стурзы и настаивает на кандидатуре настоящего профессионала — Виктора Гайчука.

Президент также рассказал, что есть подозрения в том, что власти хотят продать активы Министерства обороны, а потому он распорядился приостановить любые действия данного характера до принятия комплексного плана по модернизации Национальной армии. Кроме того, Игорь Додон отметил, что в ближайшие дни выступит с законодательной инициативой о возвращении к социальным пакетам для военнослужащих, находящихся в бедственном положении.