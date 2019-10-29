Впервые за 8 лет 3 ноября в Кишиневе пройдет экзит-полл

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3 ноября, во втором туре всеобщих местных выборах, на 67 избирательных участках в муниципии Кишинева будет организован экзит-полл – используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования. Решение было принято голосами 6 из 9 членов ЦИК на сегодняшнем заседании.

Опрос будет проводиться на выходе из участков в столице и в пригородах, а результаты станут известны только после окончания голосования, а именно – в 21.00. Исследование проведет частная компания, которая планирует опросить около 8000 граждан. Предполагаемая погрешность составит +/-1%.

Стоит отметить, что в последний раз экзит-полл проводился в Молдове в 2011 году, сообщают СМИ.