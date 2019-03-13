Впервые в Молдове: в 600 квартирах кишиневцев с нарушениями слуха по инициативе ПСРМ установлены сигнализаторы звука

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Еще одна из инициатив фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева, направленная в поддержку неслышащих жителей Кишинева, успешно внедряется в жизнь. Речь идет об установке в квартирах 600 таких граждан свето-вибрационных сигнализаторов звука. С их помощью эта категория кишиневцев, наконец, сможет услышать сигнал дверного звонка, что не представлялось возможным ранее.



– Впервые по инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете в бюджете Кишинева было предусмотрено приобретение слуховых аппаратов. Их получили все те, кому они были выписаны. Но есть и пожилые люди с нарушением или расстройством слуха. Когда к ним приходили гости, они не могли услышать звонок и открыть дверь. И вот впервые, по инициативе фракции ПСРМ, были приобретены 600 свето-вибрационных сигнализаторов звука, которые сделают жизнь людей с ограниченными способностями более комфортной, – рассказала муниципальный советник ПСРМ Евгений Чебан.

Помощь была по достоинству оценена ее бенефициарами.

– Это действительно очень необходимо для нас. Без этого устройства раньше мы стояли с лампочкой у двери, а если мы стояли спиной, то даже не замечали ее, особенно днем, когда даже не видно, загорается ли лампочка, и это было очень тяжело. Благодаря этому устройству я прекрасно справляюсь и днем, и ночью. Раньше гости приходили только вечером, потому что лучше видно, что кто-то действительно пришел, но теперь он рядом со мной, и я могу поставить его там, где мне удобно, – рассказала Светлана Балика, в чьей квартире было установлено спецоборудование.