Впервые в Кишиневе! Местонахождение троллейбуса можно узнать при помощи приложения Eway (ФОТО)

Впервые в Кишиневе! Местонахождение троллейбуса можно узнать при помощи приложения Eway (ФОТО)

Благодаря стараниям фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева был запущен пилотный проект по информированию пассажиров о местонахождении общественного транспорта.

На данный момент, на этапе запуска, система внедрена на троллейбусе маршрута №30, следующем в Аэропорт Кишинева.

– Теперь каждый желающий посредством приложения Eway, скачиваемого в PLAY market, получает доступ не только к расписанию общественного транспорта, но и в реальном времени может получить информацию о времени прибытия тролейбуса на его остановку.
Следующим этапом станет установка на 3 остановках информационных панно, – рассказал советник Антон Лядский.

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