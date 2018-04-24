Впервые в Кишиневе! Местонахождение троллейбуса можно узнать при помощи приложения Eway (ФОТО)

Благодаря стараниям фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева был запущен пилотный проект по информированию пассажиров о местонахождении общественного транспорта.

На данный момент, на этапе запуска, система внедрена на троллейбусе маршрута №30, следующем в Аэропорт Кишинева.

– Теперь каждый желающий посредством приложения Eway, скачиваемого в PLAY market, получает доступ не только к расписанию общественного транспорта, но и в реальном времени может получить информацию о времени прибытия тролейбуса на его остановку.

Следующим этапом станет установка на 3 остановках информационных панно, – рассказал советник Антон Лядский.