Впервые в истории страны Додон собрал за одним столом бывших президентов, премьеров и спикеров (ФОТО)

В День Независимости Республики Молдова действующий президент страны Игорь Додон пригласил бывших президентов, премьер-министров и председателей парламента обсудить ситуацию в стране и ее дальнейшие перспективы.

По мнению всех приглашенных, в истории страны были как отрицательные, так и положительные периоды, однако сегодняшнее положение страны вызывает тревогу, поскольку такой степени разобщенности и враждебности не было никогда за все 27 лет независимости.

Бывшие руководители Республики Молдова в связи с этим выражают уверенность в том, что задачей сегодняшней и будущей власти является консолидация общества и устранение существующих проблем и противоречий. Участники беседы выразили президенту благодарность за приглашение и отметили необходимость проведения таких встреч на регулярной основе для совместного поиска оптимальных решений.

– Учитывая это предложение, а также исходя из насущной необходимости стабилизации внутренней ситуации в Республике Молдова, я озвучил решение о создании консультативного Постоянного совета при Президенте в составе бывших президентов, премьер-министров и председателей парламента. Предполагается, что члены Совета будут проводить встречи с определенной периодичностью и обсуждать актуальные вопросы повестки дня, – рассказал Додон.