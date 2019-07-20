Впервые в истории Молдовы всё высшее руководство страны приняло участие в инаугурации башкана Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон вместе с премьер-министром Республики Молдова Майей Санду, председателем Парламента РМ Зинаидой Гречаный, депутатами и членами правительства, митрополитом Молдовы Владимиром, делегацией Совета Федерации и Государственной Думы России и представителями дипломатического корпуса принял участие в торжественной церемонии вступления Ирины Влах в должность башкана Гагаузской автономии на второй срок. Мероприятие состоялось минувшим вечером в Комрате.

Президент поздравил Ирину Влах с этим знаменательным событием, пожелал ей терпения, мудрости и новых успехов на ответственном посту. Он заверил башкана и всех присутствующих в том, что администрация президента будет и далее оказывать руководству Гагаузии всю необходимую поддержку на благо ее жителей.

– Уверен, что хорошие дела будут продолжены, а жители автономии станут жить еще лучше. Считаю также, что регион получил новый шанс для развития, точно так же, как Республика Молдова получила новый шанс для улучшения жизни своих граждан благодаря уникальному в истории страны консенсусу между политическими силами, – сказал глава государства.

Игорь Додон отметил также, что 30 июня избиратели сделали правильный выбор, поскольку Ирина Влах за первые четыре года работы проявила себя как профессиональный управленец, и высокие результаты автономии по многим социально-экономическим параметрам являются лучшим тому доказательством.

– За первые четыре года работы Ирины Влах доходы бюджета АТО Гагаузия выросли в 1,6 раза, превысив 826 млн. леев. При этом объем собственных доходов вырос в 1,9 раза и превысил 409 млн. леев. Благодаря этому в регионе были профинансированы десятки инфраструктурных и социальных проектов. Кроме того, руководство Гагаузии наладило эффективное сотрудничество с внешними партнерами Республики Молдова: Российской Федерацией, странами ЕС, Турцией, Азербайджаном и другими. У Гагаузии есть будущее вместе с Республикой Молдова! – подчеркнул он.

Стоит напомнить, что в первом же туре выборов 30 июня за Ирину Влах проголосовали 92% жителей, пришедших на избирательные участки, что является абсолютным рекордом в автономии.

