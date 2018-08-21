Впервые в истории Молдовы: Додон пригласил на встречу в День независимости всех президентов, премьеров и спикеров страны

В преддверии Дня Независимости Республики Молдова президент страны Игорь Додон начал серию встреч с известными государственными и общественными деятелями, внесшими свой вклад в развитие нашей страны.

Сегодня прошла первая встреча – с руководителями профильных комиссий Совета гражданского общества (Общественной палаты) при Президенте Республики Молдова. Был проведен широкий обмен мнениями по самым актуальным проблемам внешней и внутренней политики, образования, культуры и другим.

Председатели комиссий представили предварительные итоги работы в 2018 году, объявленном Годом Святого Штефана Великого. Кроме того, были обсуждены планы дальнейшей деятельности в уходящем году.

До Дня Независимости пройдут встречи с председателями этнокультурных организаций Республики Молдова, с бывшими председателями и судьями Конституционного суда.

– А непосредственно 27 августа я пригласил всех президентов, премьер-министров и председателей парламента, которые были у власти с момента обретения независимости в 1991 году, – такое практикуется впервые в истории нашей страны, – отметил Игорь Додон.