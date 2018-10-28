Впервые с 1991 года: десятки спортивных площадок установят во дворах столицы по инициативе ПСРМ (ФОТО)

По программе фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева “Спорт для всех” к установке подготовлены дворовые спортивные площадки по 68 из утвержденных ранее 70 адресам столицы. В подобном объеме сооружения будут установлены впервые после 1991 года.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан.

– Были определённые задержки, но в течение ноября по всем адресам установят данные спортивные сооружения, – отметил он.

Стоит подчеркнуть, что сегодня, также по программе социалистов, в Кишиневе были установлены еще две новые детские площадки: на Дойна, 98 и Индепенденцей, 14. А вчера детские площадки появились на улицах Яловенская, 62 и Негруцци, 4-6.