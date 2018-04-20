На улицах столицы впервые появятся экономичные белорусские электробусы (ВИДЕО)

В новинку для Молдовы привезут два десятка новых электробусов, которые славятся своей экономичностью, мобильностью и, что немаловажно, экологичностью.

Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон в ходе передачи “Moldova in direct” на канале Moldova1. По его словам, новый транспорт привезут к концу этого месяца. На первом этапе речь идёт о приобретении нескольких десятков электробусов у компании “Белкоммунмаш”, но президент Молдовы надеется, что нам удастся перейти и на следующий этап – сборку транспорта в Кишинёве, что обходилось бы муниципальному бюджету гораздо дешевле.

– Это будет образец, которого у нас в стране до сих пор не было – электробус, который ездит при помощи электричества, но не привязан к контактным сетям. Наш городской автобусный парк очень устарел, он требует несколько сот пополнений, но на первом этапе мы можем приобрести несколько десятков, – рассказал Игорь Додон.

Стоит отметить, что электробусы объединяют в себе преимущества автобуса и троллейбуса. Они очень экономичные и не могут повредить окружающей среде по сравнению с дизельными автобусами. Кроме этого, они не привязаны к контактным сетям и рельсам, что позволяет с легкостью объехать затор. Большим преимуществом у электробуса является кондиционирование салона, а также наличие системы пожаротушения и видеонаблюдения с функцией записи и хранения информации на носителе.