“Впереди планеты всей”: В прошлом году парламент потратил больше всего денег на командировки “акумовцев”

“Впереди планеты всей”: В прошлом году парламент потратил больше всего денег на командировки “акумовцев”

По требованию депутата “АКУМ” Юрия Реницэ на сайте парламента в общем доступе появилась информация о затратах на командировки, совершенных в прошлом году депутатами. Впрочем, радоваться “акумовцам” нечему – траты на их путешествия оказались самыми высокими и влетели казне “в копеечку”. 

Так, суммарно на поездки представителей “АКУМ” было потрачено почти полмиллиона, а именно: 453 тысячи леев. Это почти 40% от общих затрат на командировки.

Самая многочисленная фракция парламента, ПСРМ, потратила куда меньше: 370 тысяч. Командировки депутатов ДПМ обошлись бюджету в 211 тысяч. Депутаты фракции “Шор” и неприсоединившиеся избранники в заграничных поездках не были.

Примечательно также, что расходы на командировки председателя парламента снизились в разы и составили в 2019 году всего 113 тысяч леев или менее чем 10% от общих трат.

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