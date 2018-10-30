Впечатляющее видео: президента Молдовы встретили со всеми почестями в Москве

Впечатляющее видео: президента Молдовы встретили со всеми почестями в Москве

Президент Республики Молдова Игорь Додон прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию. Главу молдавского государства встретили со всеми почестями и дипломатическим протоколом в Москве. 

В сети, в частности, появилось видео с официальным президентским кортежем в российской столице. Масштаб встречи главы молдавского государства впечатляет.

Напомним, визит президента в Российскую Федерацию продлится два дня: 31 октября и 1 ноября. Рабочей программой предусмотрены встречи Игоря Додона с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими российскими официальными лицами. Кроме того, глава государства выступит перед студентами Московского госуниверситета им. М. В. Ломоносова и встретится с представителями ведущих российских СМИ.

Это второй официальный визит Игоря Додона в Россию. Первый состоялся в январе 2017 года, сразу после вступления Додона в должность президента. Остальные визиты в РФ носили рабочий характер.

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