Возвращение на зарплаты своя

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О том, как народные избранники оказались в центре скандала

С 1 января некоторым категориям работников бюджетной сферы повысили зарплаты. В их число попали и депутаты парламента. Фракция Партии социалистов выступила с инициативой исключить народных избранников из числа бюджетников, которым предусмотрено повышение оклада.

Алайба раздора

На прошлой неделе самой обсуждаемой в обществе была тема повышения заработной платы народным избранникам. Инициатором этой дискуссии выступил депутат от партии «Действие и солидарность» Дмитрий Алайба.

В одном из постов в соцсетях он написал о том, что за январь его получка на четыре тысячи больше, чем за предыдущие месяцы. В качестве доказательства Алайба представил копии чеков выданных ему зарплат за март 2019 и январь 2020 годов. Без подробной распечатки невозможно определить, за что депутату PAS были выплачены такие деньги. Возможно, были приплюсованы премиальные, 13-я зарплата, перерасчёт. Да мало ли что. Тем более в январе парламентарии отдыхали полмесяца, а значит их зарплаты за этот месяц должны быть меньше обычного, что и подтверждали многие депутаты.

Поэтому сложно согласиться с обвинениями депутата Алайбы, не зная всех нюансов ситуации. Да и если бы всё было несправедливо, то «справедливый» депутат наверняка вернул бы переплаченные ему деньги в кассу парламента, но он ведь этого не сделал.

Пока в бюджетной системе есть проблемы, мы будем делать всё для того, чтобы зарплаты депутатов оставались на том же уровне.

Без 101 депутата

Председатель фракции ПСРМ в парламенте Влад Батрынча заметил, что социалисты всегда поддерживают позицию социальной справедливости и более последовательны в своих действиях, чем те, кто пытается за две копейки заработать себе благосклонность избирателей.

– Мы всегда выступали и будем выступать за увеличение зарплат работникам бюджетной сферы, – отметил В. Батрынча. – Мы неоднократно настаивали на том, чтобы и правительство Майи Санду, и Иона Кику изыскали все возможные и невозможные резервы для финансовой поддержки бюджетников. Мы просили найти деньги, чтобы повысить зарплаты врачам, педагогам, работникам культуры, спорта, местных органов власти. Поэтому мы поддерживали и будем в дальнейшем поддерживать все подобные инициативы в парламенте.

Как следовало из объяснений председателя фракции ПСРМ в законодательном органе страны, зная о приоритетах парламентариев, правительство предложило проект бюджета на 2020 год, в котором предусматривается повышение зарплат многим категориям бюджетников. В данный список правительством, помимо других госучреждений, был включён и парламент РМ. С января закон вступил в силу. Фракция ПСРМ заявила о намерении устранить это недоразумение.

– Партия социалистов выступила с инициативой изменить этот документ и исключить из числа бюджетников, которым будет повышена зарплата, 101 депутата, но не всех сотрудников парламента. Ведь есть работники секретариата, постоянных комиссий парламента, есть техперсонал. Соответствующий законопроект будет зарегистрирован в самое ближайшее время. Пока в бюджетной системе есть проблемы, мы будем делать всё, чтобы зарплаты депутатов оставались на прежнем уровне.

Поправки пакетом

Депутат от партии «Платформа «Достоинство и правда» Александр Слусарь заявил, что не помнит обсуждения и голосования по вопросу о повышении оплаты депутатам.

– На голосовании было более 150 поправок, и во втором чтении просто констатировали, принята или не принята каждая из них, – отметил депутат. – Обсуждались только непринятые поправки. В законе о бюджете изменились кое-какие цифры, не все депутаты об этом знали и не все обратили на это внимание.

Дешёвый популизм

А премьер-министр Ион Кику назвал поднятый шум в связи с повышением зарплат депутатам дешёвым популизмом. По его словам, сегодня министры получают больше народных избранников, и предложение повысить им оклады было сделано для того, чтобы уравнять доходы представителей исполнительной и законодательной властей.

– Думаю, что это просто восстановление равенства. Но дешёвый популизм, продвигаемый в СМИ, не способствует решению проблемы, – сказал премьер.

Анастасия Погодина