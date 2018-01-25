Возвращавшийся из России микроавтобус с молдаванами сломался и застрял в Беларуси (ФОТО)

На помощь уроженцам Молдовы прибыли сотрудники ГАИ.

Инцидент произошел в Гомельском районе. Во время патрулирования деревни Калинино сотрудники ГАИ заметили микроавтобус с молдавскими номерами, вокруг которого возятся шестеро людей.

Поинтересовавшись о случившемся, инспекторы выяснили, что из-за сильного мороза транспортное средство заглохло. Молдаване сообщили о проблеме в Молдову, откуда им пообещали выслать автомобиль на границу Украины и Беларуси, сообщает belta.by.

Белорусские сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, предложили гражданам Молдовы доставить их к пункту пропуска «Новая Гута», где есть возможность обогреться и дождаться помощи от соотечественников.

Кроме того, патрульные инспекторы остановили фуру, попросив водителя взять молдавский микроавтобус на буксир.

Ранее гражданин Молдовы стал виновником ДТП в Румынии.