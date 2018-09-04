Возобновляется прямой авиарейс Кишинев-Дубай

Возобновляется прямой авиарейс Кишинев-Дубай

С 20 сентября 2018 года авиакомпания “Air Moldova” возобновляет полеты из Кишинева в Дубай.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, согласно следующему расписанию (указано местное время):

  • вылет из Кишинева в 21:30; прибытие в Дубай в 03:20+1; 

  • вылет из Дубая в 05:20+1; прибытие в Кишинев в 09:40+1. 

Минимальная стоимость авиабилета со всеми сборами составляет от 149 евро в одном направлении. Билеты можно приобрести онлайн на сайте авиакомпании www.airmoldova.md, в агентствах по продажам “Air Moldova”, а также в авторизированных агентствах в Молдове и за рубежом.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md