Возобновляется прямой авиарейс Кишинев-Дубай

С 20 сентября 2018 года авиакомпания “Air Moldova” возобновляет полеты из Кишинева в Дубай.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, согласно следующему расписанию (указано местное время):

вылет из Кишинева в 21:30; прибытие в Дубай в 03:20+1;

вылет из Дубая в 05:20+1; прибытие в Кишинев в 09:40+1.

Минимальная стоимость авиабилета со всеми сборами составляет от 149 евро в одном направлении. Билеты можно приобрести онлайн на сайте авиакомпании www.airmoldova.md, в агентствах по продажам “Air Moldova”, а также в авторизированных агентствах в Молдове и за рубежом.