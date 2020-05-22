Возобновлено оказание ряда услуг, предоставляемых на границе

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Пограничная полиция сообщает, что после снятия режима ЧП, введённого из-за коронавируса, были возобновлены услуги по выдаче из базы данных выписок о пересечении госграниц, а также информации о наличии/отсутствии оперативного задания.

Кроме того, был возобновлён процесс выдачи разрешений на доступ в приграничную зону и разрешений на деятельность в некоторых пограничных секторах. Стоит отметить, что гражданам, которые желают воспользоваться той или иной услугой в штаб-квартирах пограничных структур, необходимо надевать маски для обеспечения индивидуальной защиты. Тем не менее, приём населения остаётся недоступным до 30 июня, то есть, до окончания режима чрезвычайного положения в области общественного здоровья.

Получить дополнительную информацию о правилах пересечения государственной границы, а также об ограничениях, введенных Республикой Молдова на границе, можно, позвонив на «зеленую линию» по номеру 022 259-717.

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