Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима: спикер встретилась с послом ОАЭ

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Председатель молдавского парламента встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Молдова Салемом Ахмедом аль-Кааби, с резиденцией в Киеве.

Спикер поблагодарила посла за его участие в праздновании этого важного для Республики Молдова дня.

– В ходе беседы высказалась за возобновление прямых авиарейсов и отмену визового режима для граждан Республики Молдова. Во время встречи обсудили текущее состояние двусторонних отношений и существующий потенциал для расширения торговых и культурных обменов. Высказались также за активизацию двустороннего парламентского диалога, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.