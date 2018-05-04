Возле Молдовы вновь произошло землетрясение

Толчки магнитудой 3 балла по шкале Рихтера зафиксированы в ночь с четверга на пятницу, в 1.41 по местному времени.

Землетрясение случилось в румынском уезде Бузэу на глубине 127 километров неподалеку от населенных пунктов Нехою (14 км), Ковасна (42 км), Ынторсура Бузэулуй (44 км), Мизил (51 км) и Вэлений де Мунте (51 км), пишет publika.md.

Напомним, в конце апреля близ Молдовы произошло три землетрясения. Первое, ставшее самым сильным в Румынии в текущем году, произошло около 20.15 на глубине 144.738 км. Магнитуда толчка составила 4,5 баллов по шкале Рихтера.

Второе магнитудой 3,9 было зафиксировано уже ночью, в 3.45, в Черном море на территории Болгарии, а третье – днем в уезде Бузэу.