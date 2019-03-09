Возгорание растительности: за сутки помощь пожарных потребовалась в 100 случаях

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По данным ГИЧС, чтобы ликвидировать возгорания растительности, потребовалось вмешательство пожарных в 100 случаях за последние сутки.

Пожар случился 8 марта на Ботанике, по адресу Гренобля, 130/2. По словам ГИЧС, на место возгорания прибили 3 машины пожарных, которые боролись с огнём в течение трех часов. Огонь повредил 15 гектаров растительности и распространился на соседнюю парковку. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

В Яловенах пожар повредил 22 га растительности, в Кантемире – 15 га. В Готештах пострадало 20 га травы. Вмешательство пожарных потребовалось в Глодянах, Рышканах, Дондюшанах, Кагуле и Комрате. В общей сложности сотрудники ГИЧС ликвидировали возгорание 391 га растительности.