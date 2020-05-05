Возгорание на складе в столице: на место ЧП прибыли восемь пожарных расчетов (ФОТО)

Возгорание на складе в столице: на место ЧП прибыли восемь пожарных расчетов (ФОТО)

Серьёзный пожар вспыхнул сегодня, 5 мая, на одном из складов, расположенных на улице Узинелор в столичном секторе Чеканы. 

Согласно полученным данным, возгорание произошло в одном из помещений, где хранились пластиковые пробки для шампанского. На место происшествия прибыли восемь пожарных расчетов. Сотрудникам ГИЧС удалось в кратчайшие сроки локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня.

Пожар уничтожил материальные ценности в помещении площадью 6 кв.метров. Сотрудникам ГИЧС удалось спасти материальные ценности и помещения склада площадью 1 000 кв. метров. В результате возгорания никто не пострадал. Обстоятельства и причина ЧП устанавливаются.

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 40 чрезвычайных ситуациях.

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