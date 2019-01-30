Воздушный коллапс в Молдове: аннулирование рейсов продолжается

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В Международном аэропорту Кишинёва многие рейсы отменены или задерживаются как при вылетах, так и при посадках.

Так, самолёт рейса Кишинёв – Бухарест, который должен был взлететь в 05.40 был отложен. Также был аннулирован рейс Кишинёв – Стамбул, который был запланирован на 09.40.

С прибывающими в молдавскую столицу рейсами дела обстоят ещё сложнее. Так, самолёт рейса Санкт-Петербург – Кишинёв, который должен был приземлиться в 01.10 был аннулирован. Отменили и рейс Стамбул – Кишинёв на 08.45. А рейс Москва – Кишинёв задержится с 11.50 до 13.30.

Стоит отметить, что вчера из-за густого тумана также были аннулированы некоторые рейсы: на вылет было отменено 8 рейсов, а на прилёт – 7, один из которых (Берлин – Кишинёв) был перенаправлен в Сучаву.